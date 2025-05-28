تنفيذي أسيوط: تفعيل مبادرة أسواق اليوم الواحد استعدادا لعيد الأضحى

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة مستجدات عدد من الملفات الحيوية والمشروعات الجارية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشؤون المكتب الفني، والمقدم محمد همام نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية والإدارات المعنية بالديوان العام، وممثلي شركات المرافق.

تفعيل مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بجميع المراكز والمدن والقرى

وأكد محافظ أسيوط - خلال الجلسة - ضرورة التنسيق مع كافة الجهات لتفعيل مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بجميع المراكز والمدن والقرى، لما لها من دور فاعل في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

إنشاء مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر

كما استعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر في مركز البداري، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، موجهًا بسرعة استلام المبنى الإداري وتشغيل المحول الكهربائي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني للمشروع وتطبيق أعلى معايير الجودة.

وفي سياق متصل، شدد محافظ أسيوط على أهمية المرور الميداني على المدافن الصحية لمتابعة كفاءتها ودراسة سبل تطويرها وفقًا لمعايير وزارة البيئة، ضمن خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين منظومة النظافة، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق رضا المواطنين.

كما أشار المحافظ إلى خطة تطوير محمية الوادي الأسيوطي، إحدى أبرز المحميات الطبيعية في مصر، والتي تمتد على أكثر من 8 آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الأنواع المهددة بالانقراض.

مراجعة جميع المشروعات المدرجة في الخطط الاستثمارية السابقة

ووجه اللواء هشام أبو النصر بمراجعة جميع المشروعات المدرجة في الخطط الاستثمارية السابقة، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والطرق وتحسين البيئة، مؤكدًا على المتابعة الميدانية المستمرة لتعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما ناقش المحافظ جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين في المناطق الصناعية، خصوصًا ما يتعلق باستكمال مشروعات المرافق الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وفي ملف النظافة، شدد محافظ أسيوط على تطوير المنظومة على مستوى المراكز والمدن، ورفع القمامة بشكل دوري، والتأكد من جاهزية المعدات للعمل على مدار الساعة، لما لهذا الملف من أهمية قصوى في تحسين جودة الحياة والمظهر الحضاري.

واختتم الاجتماع بمناقشة مجموعة من القرارات الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات بكافة القطاعات، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة كما وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية، موجهًا الشكر للمتبرعين والداعمين للمشاركة المجتمعية الفاعلة في خدمة أبناء المحافظة.

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