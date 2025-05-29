قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة

سقط قبل قليل، 17 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل.

سقوط شهيد ومصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم البريج

وأفادت القاهرة الإخبارية، فى وقت سابق بسقوط شهيد ومصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وعلى الجانب الأخر استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، فى قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق فى قطاع غزة.

استشهاد 10 مواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 10 مواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة

من ضمنهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة عزام وروضة للأطفال، مضيفة أن رجلا وزوجته الحامل استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، كما استشهد طفل (13عاما) وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

إصابة عددا من المواطنين بجروح برصاص الاحتلال

وأشارت "وفا"، إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح برصاص الاحتلال صباح اليوم، قرب مركز لتوزيع المساعدات في ما يسمى بـ "محور موراج" جنوب غرب خان يونس.

وأضافت أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين ثلاثة شهداء، أحدهم في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، والآخر عثر عليه بعد إصابة تعرض لها أول أمس برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولته الوصول إلى مركز للمساعدات غرب مدينة رفح، والشهيد الثالث قرب ميدان العلم غرب رفح.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و84 شهيدا

ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر عام 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و84 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 123 ألفا و308 مصابين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.