الخميس 17 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكنتالوب، يحافظ على رطوبة جسمك ويقوي العضلات

فوائد الكنتالوب للصحة،
فوائد الكنتالوب للصحة، فيتو

فوائد الكنتالوب، للصحة عديدة، وقد لا يعلم الكثيرون فوائد الكنتالوب، والتي تعتمد على ما يحتوي عليه الكنتالوب من مواد مغذية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكنتالوب للجسم، لا يمكن إغفالها، ولابد من الاهتمام بتناول الكنتالوب بانتظام، للحصول على ما يحتوي عليه من فوائد ومغذيات.

 

فوائد الكنتالوب للصحة

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية أهم فوائد الكنتالوب.

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الحفاظ على رطوبة جسمك
يؤكد الأطباء على شرب الماء بانتظام طوال اليوم للبقاء رطبًا، ولكن يمكنك أيضًا الحفاظ على رطوبة جسمك من خلال الاعتماد على تناول الفواكه الغنية بالماء بانتظام، فيحتوي الكنتالوب على حوالي 90٪ من الماء ويمكن أن يكون خيارًا رائعًا لتلبية احتياجات الفرد اليومية من الماء، مما يساعد د على عمل مختلف أجهزة الجسم بكفاءة، لأن الماء يحمل الأكسجين لكل خلايا الجسم، مما يساعدها على العمل بكفاءة، وخاصة القلب والعقل.
 

يحتوي على البيتا كاروتين
ويحول الجسم البيتا كاروتين إلى فيتامين أ، مما يساعد جسمك في إنتاج خلايا الدم والاستجابة المناعية وتعزيز صحة العين. كما يعمل البيتا كاروتين أيضًا كمضاد للأكسدة يحارب الجذور الحرة، وهي ذرات غير مستقرة تهاجم خلايا الجسم وتسبب المرض.

 

الكنتالوب مصدر جيد للألياف
تساعد الألياف على تنظيم الهضم والحفاظ على حركة الأمعاء وسكر الدم في معدلاته الطبيعية، كذلك تساعدك الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول ويحسن صحة أمعائك، كما أنه سيقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

 

يعزز عمل العضلات 
يحتوي الكنتالوب على البوتاسيوم، بنسبة 10٪ من القيمة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم لكل كوب، الذي بدوره يعزز عمل العضلات.

 

مركبات الفلافونويد
يحتوي الكنتالوب على مادة الفلافونويد، وهي من أقوى مضادات للأكسدة، مثل البيتا كاروتين والتي تحمي  خلايا الجسم من الجذور الحرة، التي تحاول إفساد خلاياه، كما أنه يعمل على حماية الجسم من التهابات القولون والبروستاتا وبطانة الرحم.

غني بفيتامين سي.
الكنتالوب غني بفيتامين C، وهو فيتامين أساسي له خصائص مضادة للأكسدة ومعززة للمناعة، فيتامين سي يحمي الخلايا، ويحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف.

فوائد الكنتالوب

يدعم صحة العين
يحتوي الكنتالوب على اللوتين والزياكسانثين والبيتا كاروتين، وكلها مواد  تحسن نظام المناعة، وتحافظ على صحة أعيننا وبشرتنا. كما أنها مضادات أكسدة تحمي من الجذور الحرة، ويمكن أن تساعد في حماية عينيك وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي الذي يشكل خطرًا على كبار السن.

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