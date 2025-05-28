أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.. تحركات سعر الذهب خلال شهر مايو.. ورأس المال السوقي للبورصة يقفز 4 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي تحالف صناعي دولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في مجالات التكنولوجيا البيئية ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وبحث آفاق التوسع نحو الأسواق الأفريقية عبر مصر.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول قرية «الحصص» في محافظة الدقهلية، على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، كخامس قرية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء

في إطار دوره الوطني ومسئوليته المُجتمعية، وقع البنك الزراعي المصري ومؤسسة أهل مصر للتنمية، بروتوكول تعاون لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بما يعكس حرص البنك على دعم المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووفقًا للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي المصري بتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تجهيزات غرفة الفرز بقسم الطوارئ وغرفة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق، بما يسهم في تعزيز جهود المستشفى للقيام بدورها الحيوي في تقديم خدمة صحية عالية الجودة بالمجان لإنقاذ حياة مرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري “IUMI”، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر.

كشفت شركة أبل أحدث الأرقام لتحليلها السنوي لعمليات الاحتيال عبر متجر تطبيقاتها "App Store"، وفجرت بل مفاجاة حيث قالت إنها منعت معاملات احتيالية بأكثر من 9 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية.

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم الاربعاء 25 مايو 2025، بجميع الأعيرة.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 426.8 جنيه، بارتفاع 5.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

قدمت إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات حول سوق الهواتف الذكية والتقنيات الأخرى، والتي تقدم تحليلات حول الاتجاهات الحالية في سوق التكنولوجيا إلى تراجع مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الاول من العام 2025.

سجلت سعر الأونصة الذهب فى البورصة نحو 3309 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما سجلت سعر الأونصة فى بداية الشهر نحو 3211 دولار، بما يعنى أن سعر الأونصة زاد ما يقرب من 98 دولار.

كشف تقرير حديث لخبراء أمن المعلومات الهجمات المعقدة عن أن برمجيات الفدية الخبيثة لا تزال من أكثر التهديدات الإلكترونية تدميرا، وذلك وفقا لما تم رصده من 25 مجموعة تهديدات متقدمة مستمرة نشطة حاليا في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، بما فيها مجموعات معروفة جيدا مثل SideWinder وOrigami Elephant وMuddyWater.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.285 تريليون جنيه.





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