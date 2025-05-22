تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

أسعار اللحمة اليوم ،في السلاسل الغذائية، سجلت أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحل يوم الجمعة 6 يونيو المقبل.

أسعار اللحمة اليوم

اختلاف موعد إعلان العروض والتخفيضات على أسعار اللحوم

وبالرغم من أنه لم يتبق إلا 15 يومًا على حلول عيد الأضحى، لم تعلن بعض السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى عن عروضها على أسعار اللحوم بالتزامن مع موسم العيد، إذ يفضل البعض، بدء الإعلان عن عروض وتخفيضات العيد قبل حلوله بأسبوع، وهناك من يفضل إعلانها قبل بدئها بفترة كافية ضمن السياسات التسويقية لجذب العملاء.

أسعار اللحمة اليوم

أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية

وتستعرض «فيتو» سعر اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، إضافة إلى سعر مشتقات اللحوم؛ في السطور الأتية:

أسعار اللحمة اليوم

سعر البرجر والكفتة والشاورما في السلاسل الغذائية

بلغ سعر كفتة بقري شوي وزن كيلو نحو 339 جنيهًا.

بلغ سعر سجق بقري بلدي وزن كيلو نحو 339 جنيهًا.

بلغ سعر شاورما بقري وزن كيلو نحو 500 جنيه.

بلغ سعر برجر بقري بلدي وزن كيلو نحو 335 جنيهًا.

أسعار اللحمة اليوم

كيلو اللحمة المفرومة بـ 500 جنيه

بلغ سعر دوش بقري وزن كيلو نحو 395 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو سن بقري نحو 455 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو لحم بقري بلدي صافي مفروم نحو 500 جنيه.

أسعار اللحمة اليوم

أسعار العرق فلتو وروستو في المحال التجارية

بلغ سعر عرق روستو بقري صافي وزن 3 كيلوات نحو 1665 جنيهًا.

بلغ سعر لحمة عرق فلتو صافي وزن 3 كيلوات نحو 2025 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو لحم انتركوت بقري نحو 500 جنيه.

بلغ سعر كيلو إسكالوب صافي مقطع شرائح رفيعة نحو 500 جنيه.

أسعار اللحمة اليوم

أسعار اللحم الضاني في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو لحم ضاني للفتة نحو 500 جنيه.

بلغ سعر لحمة موزة فخذة قطع وزن كيلو نحو 500 جنيه.

بلغ سعر كيلو لحمة كباب حلة بقري قطع متوسطة نحو 500 جنيه.

بلغ سعر كيلو كبدة بقري شرائح نحو 500 جنيه.

أسعار اللحمة اليوم

أسعار الممبار وكفتة الأرز في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو ممبار محشو بالأرز نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر كفتة أرز باللحم وزن كيلو نحو 285 جنيهًا.

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