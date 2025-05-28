التخطيط: حصول قرية «الحصص» بالدقهلية على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول قرية «الحصص» في محافظة الدقهلية، على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، كخامس قرية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.

رؤية مصر 2030

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رؤية مصر 2030، تولي أهميةً كبيرة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومُستدام"، باعتباره الركيزة الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.

قرية الحصص بمحافظة الدقهلية، فيتو

دعم جهود العمل المناخي

وأشارت «المشاط»، إلى أن الوزارة تعمل من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات لدعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، منها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي»، ومُبادرة «القرية الخضراء» ومُبادرة «المشروعات الخضراء الذكية».

توطين أهداف التنمية المستدامة

وأضافت أن مُبادرة «القرية الخضراء»، تهدف إلى تحقيق العدالة المناخية، من خلال دمج الاستدامة البيئية على مستوى القرى، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الممارسات البيئية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى أن شهادة «ترشيد»، تعد من أفضل الشهادات الدولية التي تمنح لقرى قائمة، مشيدةً في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع شركة «إي كونسلت» للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء (جهة تحقق مستقلة) في هذا الشأن.

ومن أهم المقومات التي ساهمت في تأهيل قرية «الحصص» للحصول على شهادة «ترشيد»، تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة وتغطية القرية بكافة الخدمات، خاصةً مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال إنارة أعمدة الإنارة باللمبات الموفرة، وتوفر المساحات والحدائق الخضراء، وموقف سيارات لربط القرية بمركز شربين والقرى المجاورة، وإعادة تدوير المخلفات من خلال وحدات «الكمبوست»، وسهولة حصول ذوي الهمم على الخدمات الحكومية.

جدير بالذكر، أنه جاري حاليًا تنفيذ 22 مشروعا تنمويا في القرية ضمن مشروع «حياة كريمة»، تم الإنتهاء من 20 مشروعا بالكامل، منها مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، ومكتب البريد، ومركز شباب، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية، وبرج لتقوية شبكات المحمول، فضلا عن إنشاء وتطوير 4 مدارس، تتضمن 40 فصل، ووحدة طب أسرة.

وتعد قرية «الحصص»، خامس قرية تحصل على شهادة "ترشيد" على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع "حياة كريمة" بعد (قرية اللواء صبيح: 2025، قرية شما بالمنوفية: 2024، قرية نهطاي بالغربية: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022).

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