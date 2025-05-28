الأربعاء 28 مايو 2025
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اقتصاد

وزير الاستثمار بحث مع وفد برلماني بيلاروسي التعاون المشترك

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع  إيجور سيرجينكو، رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا والوفد البرلماني المرافق له، حيث بحث اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وقال الوزير إن اللقاء يعكس حرص البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

المصالح المتبادلة بين مصر وبيلاروسيا

وأشار  إلى تقدير مصر لزيارة الوفد البيلاروسي للقاهرة، والتي تأتي في إطار العلاقات المتميزة والمصالح المتبادلة بين مصر وبيلاروسيا.

وأكّد «الخطيب» أن العلاقات المصرية البيلاروسية تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، مشددًا على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات في السنوات الماضية بين البلدين.

حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا

وأشار الوزير إلى أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا، وذلك في إطار جهود الحكومة لفتح أسواق جديدة وتنويع الشراكات الدولية، مشيدًا بالتطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

ونوه «الخطيب»  إلى الجهود البيلاروسية لدفع الاستثمارات داخل السوق المصري، كما أثنى على الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين.

وأكد  أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة بمصر وبيلاروسيا، موضحا أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على العديد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
 كما أكد، حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى حاليا تدابير وإجراءات لإصلاح السياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ولفت  إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والكوادر الهندسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط ثلاث قارات بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن السوق المصري يمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للوصول إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والدول العربية، مشيرا إلى أن مصر تتميز ببنية تحتية قوية تشمل المطارات والموانئ والطرق ومصادر الطاقة المتجددة.

رئيس النواب يطالب بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والصناعية مع بيلاروسيا

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ومن جانبه أكد  إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا أن زيارته لمصر تأتي في إطار دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا تعتبر مصر شريكًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أعرب سيرجينكو عن اهتمام بيلاروسيا بتوسيع التعاون المشترك في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة، مشيرا إلى استعداد بلاده لنقل الخبرات البيلاروسية إلى السوق المصري بما يحقق المنفعة المشتركة.

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