تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الأسواق الأوروبية

قدمت إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات حول سوق الهواتف الذكية والتقنيات الأخرى، والتي تقدم تحليلات حول الاتجاهات الحالية في سوق التكنولوجيا إلى تراجع مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الاول من العام 2025.

وأصدرت شركة "كاناليس" تقريرها عن السوق الأوروبية للربع الأول من عام 2025، والذي يُظهر انخفاضًا طفيفًا في إجمالي المبيعات، حيث انخفضت السوق بأكمله بنسبة 2%.

يكشف المحللون أن البائعين باعوا 32.4 مليون وحدة، بانخفاض عن 33.1 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2024، إلا أن حوالي 32% من هذه المبيعات كانت هواتف فاخرة بسعر يزيد على 800 يورو.

مبيعات أبل وسامسونج

حققت "أبل" زيادةً في إجمالي مبيعاتها بنسبة 10% على أساس سنوي، لتحتل المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 22%، بينما نمت "سامسونج" بأقل من 1%.

ومع ذلك، تتربع "سامسونج" على عرش المبيعات بحصة سوقية بلغت 37%، محققةً أعلى متوسط ​​سعر بيع لها على الإطلاق في القارة العجوز.

احتلّت "شاومي" المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 16%، مع انخفاض في المبيعات بنسبة 2% بسبب ضعف الطلب على الأجهزة الاقتصادية.

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