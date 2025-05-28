تحركات سعر أونصة الذهب خلال شهر مايو 2025

سجلت سعر الأونصة الذهب فى البورصة نحو 3309 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما سجلت سعر الأونصة فى بداية الشهر نحو 3211 دولار، بما يعنى أن سعر الأونصة زاد ما يقرب من 98 دولار.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

وكانت ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الشراء، غير أن تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حد من المكاسب، فيما ينتظر السوق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3308.99 دولار للأوقية، عند الساعة 02:37 بتوقيت جرينتش، متعافيا قليلا من انخفاض واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 3308.30 دولار.

وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، مؤجلا تطبيقها إلى التاسع من يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد المكون من 27 دولة.

توقعات سعر الذهب العالمى مع خفض الفوائد

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، توقعاته بشأن أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة في ظل استمرار التوترات الجيو سياسية.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لن يكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن العوامل العالمية تظل المحرك الرئيسي لتقلبات أسعار المعدن الأصفر.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية: أن السوق المحلي يتأثر بشكل أكبر بالتغيرات في الأسعار العالمية للذهب، وأن خفض الفائدة قد يكون له تأثير محدود على المدى القصير.

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