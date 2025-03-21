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ثقافة وفنون

تقارير: آبل تخسر أكثر من مليار دولار سنويًا بسبب خدمة البث

آبل، فيتو
آبل، فيتو

 كشفت تقارير صحفية، أن أعمال بث الفيديو من Apple، لا تزال تعاني من خسائر فادحة.

 

شبكة آبل تحقق خسائر فادحة

 وفقًا لتقارير نُشرت أمس الخميس، فأن خدمة الاشتراك المميزة Apple TV+، تخسر أكثر من مليار دولار سنويًا، وتنفق شركة التكنولوجيا العملاقة حوالي 4.5 مليار دولار على المحتوى سنويًا، بانخفاض عن 5 مليارات دولار في السنوات الماضية.

ووفقًا للتقرير، يبلغ عدد مشتركي Apple TV+ - التي تتميز بتشكيلة أعمال أصلية بالكامل تقريبًا، حوالي 45 مليون مشترك.

 

رد آبل على تقارير الخسائر

فيما رفصت شركة آبل، التعليق على التقارير الصحفية، ولا تُفصح الشركة عن مقاييسها المالية، أو مقاييس عدد المشتركين لخدمة Apple TV+، والذي يُعدّ نشاط البث جزءًا من قطاع خدمات آبل، والذي يشمل Apple Music، ومتجر التطبيقات وقطاعات أعمال أخرى. 

وبلغت إيرادات قطاع الخدمات 26.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2024، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي.

ويبلغ تكلفة اشتراك Apple TV+ في الولايات المتحدة 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (أو 99.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا)،  ومن بين خدمات البث الرئيسية بالاشتراك، تُعد Apple TV+ الخدمة الوحيدة التي لا تُقدّم باقة مخفضة السعر مدعومة بالإعلانات، Apple TV+، التي أُطلقت في نوفمبر 2019، متوفرة في أكثر من 100 دولة ومنطقة.
 

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آبل تخسر مليار ابل شبكة آبل

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