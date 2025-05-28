أخبار مصر اليوم: الحكومة تحسم حقيقة رفع أسعار شرائح الكهرباء.. تحذيرات من هيئة الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس.. والسيسي يصدق على تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 مكرر (ب)، الصادر في 27 مايو 2025، التعديل الكامل لبعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

ونصت المادة الأولي في القانون بعد تصديق الرئيس السيسي عليه "تستبدل عبارة "الوزير المختص بشئون النقل "بعبارة وزير النقل"، وذلك أينما وردت في القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

كما يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ المـشار إليـه، النص الآتي: (المادة الرابعة): "تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل الـسككى بـالجر الكهربـائى وحرمهـا، وغيرها من أراضى ومنشآت ومبانى الهيئة القومية للأنفاق التى تدخل فى عمليـة تـشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطـات ومخـازن وجراجـات وورش ومكاتـب إداريـة، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفـع العـام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم".

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

السيسي يتابع آخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة "الرواد الرقميون"

وذكر المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة "الرواد الرقميون"، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للالتحاق بالمبادرة، المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر ٢٠٢٥، حيث تم استعراض ما تم من إجراءات في هذا الشأن، من إنشاء منصة للتسجيل للمبادرة، فضلًا عن الجهود الجارية للانتهاء من التجهيزات، تكنولوجيًا وهندسيًا، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة في الوقت المُحدد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حقيقة ما يتردد عن لجوء الحكومة لتحريك أسعار شرائح الكهرباء الفترة المقبلة.

وقال "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل إن كل سنة تحدث زيادات في أسعار المرافق الأساسية نتيجة ظروف ارتفاع التكلفة، وهي تختلف عن البترول؛ لأننا ننظر لها من اعتبارات كثيرة جدًا، وبالتالي نقر حجم الزيادة المناسبة، ونحن نتحرك وفقا لقيمة تكلفة الكهرباء على الحكومة ومدى الدعم المقدم وفي نفس الوقت نراعي الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وقدرات المواطنين، سنويا تحدث زيادة ولكن لها توقيتات وندرسها وفقا للاعتبارات المختلفة لتحديد حجم الزيادة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعافي الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاجه تقديرا لقيمة وأهمية الثقافة والمثقفين في المجتمع وبناء الإنسان المصري.

وكان الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، قد تعرض لأزمة صحية، نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى معهد ناصر، بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة استعدادات كافة القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك للتيسير على المواطنين.

استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الاضحى المبارك

وفي بداية الاجتماع، أكّد محافظ الجيزة ضرورة المواجهة الحازمة والتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة، وتنظيم دوريات على مدار اليوم لمنع أي حالات تعدٍّ وإزالتها في مهدها.

وقرر المحافظ أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بكافة المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك موجهًا مدير مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة مع الاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء ومناطق من الوجه البحرى والسواحل الغربية وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

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