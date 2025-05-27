السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (ب)، الصادر في 19 مايو 2025 ـ 7 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة، في بعض المحافظات.

-قرار جمهوري رقم 243 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة السويس الأهلية"

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية"

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة القاهرة الأهلية"

-وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 246 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"

-وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية"

-وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة ٢٠٢٥2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية"

-والقرار الجمهوري الجديد، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الوادى الجديد الأهلية"

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