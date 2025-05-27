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ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم ورفع 700 حالة إشغال بالجيزة

ضبط تهريب 2.5 طن
ضبط تهريب 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بالجيزة
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اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على نتائج الحملات المكبرة التي تم نفذها قطاع هضبة الأهرام بالتنسيق مع مدير التموين وشرطة المرافق والإدارات الميدانية المختصة بالقطاع لتمشيط المحال والمنشآت والمطاعم من كافة المخالفات التموينية حفاظًا على سلامة المواطنين.

نتائج حملات مديرية التموين بالجيزة

وأسفرت الحملة ضبط ٢.٥ طن من الدقيق البلدي المدعم المعاد تدويره وتعبئة لتحقيق ارباح مالية بحوزة منشاة مخالفة بحدائق الأهرام بالإضافة إلى إعدام كميات من منتجات الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير ٨ محاضر بالمخالفات المضبوطة.

رفع حالات إشغال للطريق العام بالجيزة

كما شملت الحملة رفع ٧٠٠ حالة إشغال للطريق العام من أمام المحال التجارية والكافيهات بالبوابة الأولي والثانية وشارع الضغط بحدائق الاهرام لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية الي جانب إزالة عدد من الاعلانات المخالفة مع التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 

وتمكنت الحملة التي نفذها حي الهرم من خلال قطاع هضبة الأهرام من تحرير إنذارات تتعلق بمخالفات بيئية لمحال ومطاعم وتوجيه إنذارات بشأن استكمال ملفات التصالح الخاصة بمخالفات البناء لعدد من الحالات. 
 

وأكد محافظ الجيزة على استمرار الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بالقانون والتصدي للمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري مشددًا على مواصلة المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 

وشهدت الحملات متابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ومعتز مسعود نائب رئيس الحي لقطاع هضبة الأهرام، وشرطة المرافق وإدارة تموين الهرم.

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