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أخبار مصر

هل ترفع الحكومة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة؟ مدبولي يكشف الاعتبارات

تحريك اسعار الكهرباء،
تحريك اسعار الكهرباء، فيتو
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كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حقيقة ما يتردد عن لجوء الحكومة لتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة.

وقال "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل إن كل سنة تحدث زيادات في أسعار المرافق الأساسية نتيجة ظروف ارتفاع التكلفة، وهي تختلف عن البترول؛ لأننا ننظر لها من اعتبارات كثيرة جدًا، وبالتالي نقر حجم الزيادة المناسبة، ونحن نتحرك وفقا لقيمة تكلفة الكهرباء على الحكومة ومدى الدعم المقدم وفي نفس الوقت نراعي الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وقدرات المواطنين، سنويا تحدث زيادة ولكن لها توقيتات وندرسها وفقا للاعتبارات المختلفة لتحديد حجم الزيادة.
 

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مدبولى رئيس الوزراء أسعار الكهرباء مصطفي مدبولي تحريك اسعار الكهرباء

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