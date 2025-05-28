الأربعاء 28 مايو 2025
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السيسي يصدق على التعديل الكامل لأحكام قانون الهيئة القومية للأنفاق

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 مكرر (ب)، الصادر في 27 مايو 2025، التعديل الكامل لبعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

ونصت المادة الأولي في القانون بعد تصديق الرئيس السيسي عليه "تستبدل عبارة "الوزير المختص بشئون النقل "بعبارة وزير النقل"، وذلك أينما وردت في القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

كما يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ المـشار إليـه، النص الآتي: (المادة الرابعة): "تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل الـسككى بـالجر الكهربـائى وحرمهـا، وغيرها من أراضى ومنشآت ومبانى الهيئة القومية للأنفاق التى تدخل فى عمليـة تـشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطـات ومخـازن وجراجـات وورش ومكاتـب إداريـة، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفـع العـام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم".


ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار مـن مجلس الوزرا ء بناء على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكـام القـانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.


 

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