تكليفات عاجلة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة استعدادات كافة القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك للتيسير على المواطنين.

استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الاضحى المبارك

وفي بداية الاجتماع، أكّد محافظ الجيزة ضرورة المواجهة الحازمة والتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة، وتنظيم دوريات على مدار اليوم لمنع أي حالات تعدٍّ وإزالتها في مهدها.

وقرر المحافظ أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بكافة المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك موجهًا مدير مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة مع الاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

السماح للمواطنين بالذبح بالمجان في المجازر

وأكد محافظ الجيزة، استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما وجّه المحافظ هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مع المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة.

وشدد "النجار" على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء مع جهاز السرفيس لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات على الخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، مع الالتزام بتعريفات خطوط السير المحددة، والتصدي لأي ممارسات خاطئة أو استغلال من قبل السائقين.

توفير الخبز والمواد البترولية والسلع الغذائية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

كما كلف محافظ الجيزة وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، بالمرور على كافة المخابز ومحطات تموين السيارات ومراقبة الأسواق للتأكد من توفير الخبز والمواد البترولية والسلع الغذائية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالجيزة برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأسرة وتواجد النوبتجيات والأطباء وفرق التمريض ومرفق الإسعاف لاستقبال ونقل أي حالات مرضية طارئة إلى المستشفيات لتلقي العلاج وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لتأمين المستشفيات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدّد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وتنظيم دوريات على مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدها.

كما شدّد المحافظ على ضرورة المرور على كافة المعديات والعائمات التي تُستخدم في التنقل والتنزه بالنيل والمجاري المائية بالمحافظة للتأكد من سلامتها حفاظًا على أرواح المواطنين.

تجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد

وكلف محافظ الجيزة وكيل وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد والساحات لـصلاة العيد وتخصيص مصليات للسيدات وأخرى للرجال والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز لرفع كفاءة النظافة بمحيطها مع تكليف ائمة المساجد والوعاظ بتنظيم ندوات توعية عقب الصلوات لتوعية المواطنين بأهمية الذبح في المجازر الرسمية المجهزة حفاظًا على البيئة

كلف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بتوفير عدد من الشباب لتسهيل وتنظيم تواجد المصلين بالساحات الكبيرة، وفتح مراكز الشباب والأندية والملاعب لاستقبال الشباب. كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمرور على دور الأيتام والرعاية وكبار السن، وتوزيع الهدايا.

ووجّه المحافظ بالتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز، وإدارة المرور، لحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين في هذه القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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