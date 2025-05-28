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محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ 50 فتاة من المقبلات على الزواج

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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سلّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، 136 جهازًا كهربائيًا لـ 50 فتاة مقبلة على الزواج مقدمة من إحدى المؤسسات المجتمعية وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية وإدخال الفرحة على قلوبهن.

تسليم الأجهزة الكهربائية للفتيات المقبلات على الزواج

وقدّم المحافظ التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة الشباب.
وثمّن المحافظ التعاون المثمر مع المؤسسة في تقديم المساعدات لأبناء المحافظة مؤكدًا أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية في نطاق المحافظة.

ضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة

ووجّه  محافظ الجيزة  خلال كلمته رسالة للفتيات المقبلات على الزواج بأن يكنّ أمهات مثاليات وأن يُخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تسهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة فيهم.

كما وجّه المحافظ رسالة إلى المجتمع وخصّ بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة، والتي تُعدّ من أكبر معوّقات الزواج، وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة.

ومن جانبهن، قدّمت الفتيات المستحقات الشكر لمحافظ الجيزة، وللمؤسسة الخيرية، لاستقبالهن اليوم بديوان عام المحافظة، وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن، وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيَيْنَ حياةً كريمة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية

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