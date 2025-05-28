تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - عمرو قلاوة - اسلام عيسى - أيمن موكا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - اسلام ريشة - چاستيس آرثر - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - حسين حسني.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في الثامنة من مساء اليوم على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في آخر جولات الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز في الساعة 8 مساءً اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة والاخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز

وتذاع مباراة بيراميدز وسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وسيراميكا بالدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز خلف الأهلي برصيد 53 نقطة، أما سيراميكا فيحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز

واشتعل الصراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز حول لقب التتويج ببطولة الدوري المصري نسخة الموسم الحالي قبل نهايتها بأيام، حيث وصل قطار الدوري للمحطة الأخيرة بمجموعتي التتويج والهبوط.

ويلعب بيراميدز مباراة اليوم ولا بديل له عن الفوز أملا في سقوط الأهلي.

فرص بيراميدز للفوز بلقب الدوري

ويملك النادي الأهلي حظوظًا أكبر بالتأكيد من بيراميدز في صراعهما القائم على لقب الدوري المصري 2024-2025 في ظل تفوق الأحمر بفارق نقطتين عن فريق

ويتوج بيراميدز بلقب الدوري الممتاز في عدة سيناريوهات كالتالي:

يجب على بيراميدز أولا تحقيق الفوز أمام سيراميكا اليوم ليصبح رصيده 56 نقطة ويظل في المنافسة واي نتيجة خلاف ذلك تخرجه خارج المنافسة.

-فوز بيراميدز وهزيمة الأهلي أمام فاركو ليصبح رصيده 55 نقطة تمنح بيراميدز لقب الدوري.

-فوز بيراميدز وتعادل الأهلي ليتساوى الفريقان في عدد النقاط 56 نقطة فإنه سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف وهي حتى الآن لصالح الأهلي، حيث يتعين على السماوي الفوز بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه الأهلي.

-إذا فاز بيراميدز على سبيل المثال (6-0) على سيراميكا كليوباترا وتعادل الأهلي دون أهداف مع فاركو وفق ما تنص عليه اللائحة هذا الموسم.

ويؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو إلى اللجوء إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه في مباريات المرحلة النهائية.

ويدخل فريق بيراميدز تحديا صعبا اليوم الأربعاء بمواجهة سيراميكا كليوباترا في صراعه مع الأهلي على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري



مجموعة التتويج

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو - 8 مساءً - السبت 31 مايو



ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج



1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

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