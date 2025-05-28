سيناريوهات مثيرة تنتظر سيراميكا كليوباترا في ليلة الحسم بالدوري المصري

ينتظر فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم مواجهة حاسمة أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج بـ الدوري المصري الممتاز، في مباراة قد تُغير ملامح المنافسة على لقب البطولة والمقعد الأخير المؤهل إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

صراع اللقب.. فرصة ذهبية للأهلي

مواجهة الليلة تحمل أهمية خاصة ليس فقط للفريقين، بل أيضًا للنادي الأهلي، متصدر جدول الترتيب برصيد 55 نقطة.

ففي حال تعثربيراميدز بالخسارة أو التعادل أمام سيراميكا، فإن اللقب سيُحسم لصالح القلعة الحمراء رسميًا، دون انتظار نتيجة مواجهتهم أمام فاركو المقررة يوم السبت 31 مايو، وذلك كون بيراميدز يملك 53 نقطة فقط.

معركة الكونفدرالية.. سيراميكا يحلم بالرابع

من جهة أخرى، يحمل سيراميكا آمالًا كبيرة في خطف المركز الرابع والتأهل لبطولة كأس الكونفدرالية، إذ يحتل حاليًا المركز الخامس بـ37 نقطة.

فوز الفريق الليلة سيرفع رصيده إلى 40 نقطة، ما يفتح أمامه عدة سيناريوهات للوصول إلى هذا الهدف، أبرزها:

خسارة المصري أمام حرس الحدود، وأيضًا تعثر البنك الأهلي أمام بتروجت، وهو السيناريو الأفضل لسيراميكا والذي يمنحه المقعد الرابع مباشرة.

في حال تساوي ثلاثي المصري، سيراميكا، والبنك الأهلي برصيد 40 نقطة (بفوز سيراميكا، وتعادل المصري، وفوز البنك)، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف، والذي يصب حاليًا في مصلحة سيراميكا.

صراع ثلاثي مشتعل على بطاقة الكونفدرالية

كان الزمالك قد حسم المقعد الأول المؤهل للكونفدرالية باحتلاله المركز الثالث بـ44 نقطة، وتأهله لنهائي كأس مصر. ويبقى الصراع مشتعلًا على المقعد الثاني بين المصري (39 نقطة)، سيراميكا (37 نقطة)، والبنك الأهلي (37 نقطة).

ويكفي للمصري الفوز أمام حرس الحدود لضمان المركز الرابع، دون النظر إلى نتائج منافسيه.

مواعيد مباريات الحسم - الجولة الأخيرة (الليلة)

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – الساعة 8 مساءً

المصري × حرس الحدود – الساعة 8 مساءً

بتروجت × البنك الأهلي – الساعة 8 مساءً

وتُختتم الجولة بلقاء الزمالك × فاركو يوم السبت 31 مايو.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الأخيرة:

الأهلي – 55 نقطة

بيراميدز – 53 نقطة

الزمالك – 44 نقطة

المصري – 39 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 37 نقطة

البنك الأهلي – 37 نقطة

فاركو – 32 نقطة

بتروجت – 26 نقطة

حرس الحدود – 24 نقطة

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