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رياضة

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني، لمباراته غدا الأربعاء أمام سيراميكا كليوباترا بختام بطولة الدوري المصري.

 

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري


ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز في الساعة 8 مساءً الغد على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز وسيراميكا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ولم يلعب بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

 

ترتيب بيراميدز وسيراميكا بالدوري 

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري خلف الأهلي برصيد 53 نقطة، أما سيراميكا فيحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري 

مجموعة التتويج 

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً -  الأربعاء 28 مايو 

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو 

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو 

الزمالك ضد فاركو  - 8 مساءً - السبت 31 مايو 

 

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة الثامنة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي علي اللقب.

 

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة 

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