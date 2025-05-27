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رياضة

مدرب بيراميدز يحذر لاعبيه من دوري الأبطال قبل مواجهة سيراميكا

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

 حذر الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه من التشتت بين بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الغد أمام سيراميكا كليوباترا.

 

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري

 وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في الساعة 8 مساءً الغد على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز.

وشدد مدرب بيراميدز علي لاعبيه أنه يجب التفكير فقط بمواجهة الدوري غدا التي لا بديل للفوز خلالها تحسبا لسقوط الأهلي أمام فاركو، مؤكدا أن بطولة الدوري المصري ما زالت في الملعب ويجب اللعب حتى آخر ثانية في المباراة من أجل الفوز وإحراز عدد كبير من الأهداف.

 

يذكر أن بيراميدز ينتظره مباراة هامة ومرتقبة الأحد القادم بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز.

 

منافسات بطولة الدوري المصري

 ويسافر اليوم الثلاثاء فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا في ختام منافسات بطولة الدوري المصري.

ويخوض الفريق السماوي مرانه الأخير اليوم باستاد الدفاع الجوي قبل إعلان قائمة الفريق والسفر إلى الإسماعيلية.

وتذاع مباراة بيراميدز وسيراميكا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ولم يلعب بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

 

ترتيب بيراميدز وسيراميكا بالدوري 

 ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز خلف الأهلي برصيد 53 نقطة، أما سيراميكا فيحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

 

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري 

مجموعة التتويج 

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً -  الأربعاء 28 مايو 

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو 

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو 

الزمالك ضد فاركو  - 8 مساءً - السبت 31 مايو 

 

مباراة سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في الدوري المصري في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة الثامنة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي علي اللقب.

 

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة 

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