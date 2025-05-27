بيراميدز يعسكر بالإسماعيلية الليلة استعدادا لمواجهة سيراميكا

يسافر اليوم الثلاثاء فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني إلى الاسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا في ختام منافسات بطولة الدوري المصري.

ويخوض الفريق السماوي مرانه الأخير اليوم باستاد الدفاع الجوي قبل إعلان قائمة الفريق والسفر إلى الاسماعيلية.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري



وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في الساعة 8 مساءً الغد على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز وسيراميكا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ولم يلعب بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

ترتيب بيراميدز وسيراميكا بالدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز خلف الأهلي برصيد 53 نقطة، أما سيراميكا فيحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري

مجموعة التتويج

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو - 8 مساءً - السبت 31 مايو

مباراة سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في الدوري المصري في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة الثامنة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي علي اللقب.

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.