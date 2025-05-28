ملفات شائكة قبل حسم لقب الدوري.. الجدل مستمر حول توابع أزمة القمة.. الزمالك وبيراميدز يلجآن للمحكمة الرياضية.. السماوي يطلب تجميد إعلان البطل و"كاس" ترفض.. ولغط حول إلغاء الهبوط

اليوم الأربعاء 28 من مايو 2025، تكتب كلمة النهاية في مسابقة الدوري الممتاز نسخة 2024/ 2025، ويتحدد بطل النسخة 66 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

مواجهتا الأهلي ضد فاركو، وسيراميكا ضد بيراميدز الليلة، تحسمان بشكل رسمي الملك المتوج بدرع الدوري المصري الممتاز في نسخته رقم 66 من بين الفريقين المتصارعين على باللقب، وهما الأهلي صاحب الصدارة بـ55 نقطة، وبيراميدز الوصيف بـ53 نقطة.

ملفات شائكة سبقت ختام بطولة الدوري الممتاز، أشعلت الأحداث بشأن هوية صاحب اللقب وموعد تحديد بطل الدوري في ظل تقدم الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز بشكاوى إلى لجنة المسابقات والمحكمة الرياضية بسبب أحداث مباراة القمة مارس الماضي.

أزمة القمة وشكاوى للمحكمة الرياضية

كان مقررًا أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 11 مارس الماضي بستاد القاهرة قبل أن يرفض الأهلي الذهاب إلى ملعب المباراة، وهو لقاء الجولة الأولى لمجموعة التتويج اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية العقوبات الموقعة على النادي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة باعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، وخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي نهاية الموسم، بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا.

وقرر الأهلي عقب صدور العقوبات الخاصة من رابطة الأندية تقديم تظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد القرارات والعقوبات التي صدرت من قبل الرابطة.

وفاجأت رابطة الأندية المصرية الجميع بتعديل العقوبات الموقعة على النادي الأهلي، باعتبار الأهلي مهزوما في مباراة الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل وإلغاء خصم الـ3 نقاط في نهاية الموسم.

شكاوى الأهلي والزمالك وبيراميدز

وتقدم الأهلي والزمالك وبيراميدز بشكاوى إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري التي قررت تأييد عقوبات مجلس الرابطة.

ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري برئاسة المستشار محمد عبده صالح، كافة الشكاوى التي تقدمت بها أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ضد قرارات لجنة المسابقات بالرابطة أو مجلس الرابطة، لتؤيد اعتماد قرار إلغاء عقوبة خصم 3 نقاط مع اعتبار الأهلي خاسرا.

وأوصت لجنة الاستئناف في حيثيات قرارها، بإلغاء المادة 63 من لوائح رابطة الأندية والتي تعطي الحق لمجلس الرابطة في اتخاذ قرارات دون الطعن عليها أمام أي جهة.

وهذا البند تم استحداثه في لائحة رابطة الأندية هذا الموسم ولم يلق أي اعتراض من مسئولي أندية الدوري التي وقعت بالموافقة على هذه اللائحة.

لجوء الزمالك وبيراميدز الي المحكمة الرياضية

ولجأ ناديا بيراميدز والزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية رسميا عقب قرارات لجنة الاستئناف بدعوى للحكم بها في الشق المستعجل.

كما تقدم بيراميدز بشكوى يطلب فيها تجميد إعلان بطل مسابقة النسخة الحالية لحين الفصل في دعواه.

وأعد الأهلي مذكرة إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” في الشق المستعجل، تتضمن تجديد طلبه بإقامة القمة ضد الزمالك، مستندًا على أنه لم ينسحب من خوض المباراة بعد الفشل في استقدام حكام أجانب.

"كاس" ترفض طلب بيراميدز بتجميد إعلان بطل الدوري

وقررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" رفض طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية لحين الفصل في الدعوى الخاصة بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم وفقا للائحة.

وجاء قرار المحكمة الرياضية برفض الطلب في الدعوى بناء على الرد المرسل من رابطة الأندية المصرية المحترفة بأن التعليق لن يؤثر على البطولة في ظل تأهل الفريقين بيراميدز والأهلي بالفعل لدوري أبطال أفريقيا.

ورأت المحكمة أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سوف يترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري.

أزمة بيراميدز ورابطة الأندية بسبب سيراميكا

أثارت أزمة رفض رابطة الأندية تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة التاسعة من الدوري المصري، غضبا في بيراميدز.

وتقام تلك المباراة اليوم الأربعاء أي بعد 48 ساعة فقط من عودته للقاهرة بعد خوضه مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام صن داونز بجنوب أفريقيا، وقبل 72 ساعة من خوض مواجهة الإياب الحاسمة.

ورغم إرسال إدارة بيراميدز خطابًا رسميًّا تطلب فيه تأجيل المباراة بوصفه يمثل لمصر في مهمة وطنية، فإن الرابطة تمسكت بإقامة اللقاء في موعده، بل هددت بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق حال عدم الحضور.

وتعد هذه المباراة فاصلة في صراع اللقب المحلي، حيث يحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب بـ55 نقطة، يليه بيراميدز بـ53 نقطة، وهو ما يعكس أهمية المباراة التي تأتي في توقيت غير مثالي على الإطلاق للفريق السماوي.

موعد إعلان بطل الدوري

ويعلن بطل الدوري اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تستعد فيه رابطة الأندية المصرية المحترفة لتنظيم حفل الأسبوع المقبل، وذلك لتسليم درع دوري نايل للفريق المتوج باللقب هذا الموسم في احتفالية تليق بأهمية المناسبة.

إلغاء الهبوط

كانت رابطة الأندية قد أعلنت بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقًا بداية من الموسم المقبل، وهو القرار الذي كان من شأنه إثارة الكثير من الجدل.

ويُقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

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