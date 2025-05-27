محطة حسم الدوري.. مواجهات الغد تحسم هوية اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي أو بيراميدز بلقب الدوري.. الكونفدرالية تشعل الصراع بين المصري والبنك وسيراميكا

اقتربت بطولة الدوري المصري من نهايتها، حيث وصلنا للجولة الأخيرة بمجموعتي التتويج والهبوط. ويشهد يوم غد الأربعاء، حسم اللقب، حيث يتصدر فريق الأهلي قمة جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، في افتتاح الجولة التاسعة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي علي اللقب.

وأقيمت ثلاث مواجهات بالجولة الثامنة، وتبقى مباراة واحدة بين الأهلي وفاركو تقام غدا، في حين أن بيراميدز “باي” في تلك الجولة.

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري

مجموعة التتويج

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو - 8 مساءً - السبت 31 مايو

صراع الأهلي وبيراميدز علي اللقب

ويلتقي غدا الأربعاء، الأهلي أمام فاركو، وبيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا، في ختام مشوارهما في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة.

تحديد بطل الدوري المصري

يحسم غدا الأربعاء بشكل رسمي بطل "دوري نايل" هذا الموسم المشتعل بين الأهلي وبيراميدز.

ورفضت المحكمة الرياضية طلب نادي بيراميدز بالنظر في شكواه بخصوص تعليق إعلان بطل مسابقة الدوري الممتاز بالشق المستعجل على هامش أزمة مباراة القمة.



وكان بيراميدز يستهدف من الشق المستعجل في شكواه عدم إعلان بطل الدوري غدا الأربعاء، عقب مباراتي الحسم لحين الفصل في شكواه أمام المحكمة الرياضية..

سيناريوهات تحديد بطل الدوري المصري

في حالة فوز الفريقين الأهلي وبيراميدز بمباراتيهما غدا أمام فاركو وسيراميكا، يظفر الأحمر باللقب الـ45 ببطولة الدوري الممتاز.

أما في حالة فوز بيراميدز ليصبح رصيده 56 نقطة، وتعادل الأهلي ليصبح رصيده 56 نقطة أيضا.. حينها يتساوى الفريقان في النقاط، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف خلال مباريات مرحلة التتويج في حال التساوي بين فريقين، وهي لصالح الأهلي الذي يتفوق حاليًا بفارق 6 أهداف على بيراميدز.

وسيتوج الأحمر بطلا للدوري في هذه الحالة بشرط ألا يفوز بيراميدز بأكثر من 5 أهداف على سيراميكا فى الجولة الأخيرة.

ويفوز الأهلي أيضا بلقب الدوري حال هزيمته بمواجهة الغد لكن بشرط خسارة أو تعادل بيراميدز في مباراة الغد لأنه حينها سيكون رصيد الأهلي 55 نقطة وبيراميدز 54 أو 53 نقطة.

ويتوج بيراميدز بلقب الدوري حال فوزه غدا أمام سيراميكا ليصبح رصيده 56 نقطة، مع هزيمة الأهلي أمام فاركو ليصبح رصيده 55 نقطة.

أما إذا فاز بيراميدز وتعادل الأهلي ليتساوى الفريقان في الرصيد فإن السماوي يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه الأهلي.

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو إلى اللجوء إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.



صراع المركز الرابع والكونفدرالية

يشهد المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز صراعا شرسا بين الثلاثي المصري والبنك الأهلي وسيراميكا.

المصري صاحب الـ39 نقطة، يتطلع إلى الفوز بمباراة الحرس غدا لتمنحه تذكرة التأهل للكونفدرالية دون النظر لنتائج البنك الأهلي مع بتروجت، وبيراميدز مع سيراميكا.

أما حال تعادله أو خسارته ستكون هناك حسابات أخرى، حيث يأمل البنك في وقوع المصري للعودة للمربع الذهبي ونفس الحال لفريق سيراميكا لكن المصري هو الأكثر أفضلية بينهم في الظفر بالمركز الرابع.

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري

مجموعة الهبوط

الخميس 29 مايو 2025

الاتحاد ضد إنبي - 8 مساءً

غزل المحلة ضد الإسماعيلي - 8 مساءً

زد ضد سموحة - 8 مساءً

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت - 8 مساءً

وبعد قرار الغاء الهبوط أصبحت لقاءات مجموعة الهبوط هدفها الوحيد تحسين المراكز ليس أكثر.

ترتيب الدوري المصري.. مجموعة التتويج

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

نظام الدوري المصري



ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.



والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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