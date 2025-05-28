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رياضة

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يدخل فريق بيراميدز تحديا صعبا اليوم الأربعاء بمواجهة سيراميكا كليوباترا في صراعه مع الأهلي على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز في الساعة 8 مساءً اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة والاخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز

وتذاع مباراة بيراميدز وسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري.

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز

واشتعل الصراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز حول لقب التتويج ببطولة الدوري المصري نسخة الموسم الحالي قبل نهايتها بأيام، حيث وصل قطار الدوري للمحطة الأخيرة بمجموعتي التتويج والهبوط.

ويلعب بيراميدز مباراة اليوم ولا بديل له عن الفوز أملا في سقوط الأهلي. 

فرص فوز بيراميدز بالدوري

ويتوج بيراميدز بلقب الدوري المصري حال فوزه أمام سيراميكا ليصبح رصيده 56 نقطة، وهزيمة الأهلي أمام فاركو ليصبح رصيده 55 نقطة.

أما إذا فاز بيراميدز وتعادل الأهلي ليتساوى الفريقين في الرصيد فإن السماوي يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه الأهلي.

ويؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو إلى اللجوء إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية. 

ترتيب بيراميدز وسيراميكا بالدوري 

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز خلف الأهلي برصيد 53 نقطة، أما سيراميكا فيحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

مباراة سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في الدوري المصري في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة التاسعة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي علي اللقب.

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري 


مجموعة التتويج

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً -  الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو  - 8 مساءً - السبت 31 مايو


ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج


1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

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