الدفاع الجوي الروسي يعترض 112 مسيرة أوكرانية

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوى اعترضت ودمرت 112 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضى عدة مقاطعات خلال الليلة الماضية.

112 طائرة بدون طيار أوكرانية

وقالت الوزارة في بيان نقلته "سبوتنيك" "من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو يوم 27 مايو حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 28 مايو، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 112 طائرة بدون طيار أوكرانية".

إسقاط ثماني طائرات دون طيار فوق أراضي منطقة أوريول

وأضافت أنه تم تدمير "59 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة بريانسك، و19 فوق أراضي منطقة بيلغورود، و13 فوق أراضي منطقة تولا، و10 مسيرات فوق أراضي منطقة كورسك، وتم إسقاط ثماني طائرات دون طيار فوق أراضي منطقة أوريول وثلاث فوق أراضي منطقة كالوغا".

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