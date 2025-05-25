الدفاع الروسية تعلن اعتراض 95 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 95 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء متفرقة من المقاطعات الروسية.

وقالت الوزارة: "من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 24 مايو حتى الساعة 0:00 من صباح يوم 25 مايو، دمرت الدفاعات الجوية واعترضت 95 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها في أنحاء مقاطعة بريانسك".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اعتراض 30 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و20 فوق مقاطعة بيلجورود، و17 في مقاطعة كورسك، و16 في مقاطعة أوريول، و5 في مقاطعة كالوغا، و4 في مقاطعة تولا، و2 فوق مقاطعة موسكو، وطائرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم.

وفي الوقت ذاته، أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو، ليرتفع عدد المسيرات التي تم اعتراضها في العاصمة إلى 8 حتى اللحظة.

وكتب سوبيانين في قناته على "تلغرام": "تصدت الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع لهجوم شنته طائرتين مسيرتين معاديتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة موسكو".

وفي منشور لاحق، قال: "تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أخرى كانت تحلق باتجاه موسكو"، وأتبع في بيان منفصل أن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أخرى لاحقا.

وأكد عمدة العاصمة الروسية أن المتخصصين في خدمات الطوارئ يعملون في مواقع سقوط الحطام.

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