الدفاع الروسية تعلن إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 3 مقاطعات روسية مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنه بين الساعة 20:00 و21:40 بتوقيت موسكو تم إسقاط 11 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أوريول و3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك وطائرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود.

وفي سياق متصل أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف عن إصابة رجل جراء هجوم مسيرة أوكرانية في منطقة شيبيكينو، وإصابة امرأتين جراء إلقاء مقذوف من طائرة مسيرة في منطقة أخرى.

وتم كذلك إعلان خطر الهجوم المحتمل بالطائرات المسيرة في مقاطعتي تولا وليبيتسك الروسيتين مساء أمس الثلاثاء.

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