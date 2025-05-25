روسيا تعلن تدمير 51 مسيرة أوكرانية هاجمت البلاد خلال 7 ساعات

قالت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الأحد: دفاعاتنا الجوية دمرت 51 مسيرة أوكرانية هاجمت البلاد خلال 7 ساعات.

وأعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الأحد، عودة مطارات موسكو للعمل بشكل طبيعي بعد تعليق مؤقت بسبب هجمات بمسيرات أوكرانية.

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، بالتزامن مع انفجارات مدوية في كييف وأوديسا وخاركوف ومقاطعات أخرى.

وأفاد عمدة مدينة خاركوف إيجور تيريخوف بوقوع انفجارات في خاركوف في شرق أوكرانيا.

وتداولت مجموعات الرصد أنباء حول سماع انفجارات مدوية في خاركوف وتشرنيغوف وأوديسا ونيقولاييف وكييف وسومي ودنيبر.

هجمات على البنية التحتية الأوكرانية

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

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