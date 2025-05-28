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كيف ساهم مارسيل كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45؟

مارسيل كولر، فيتو
مارسيل كولر، فيتو

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميًّا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فاركو 6-0 اليوم الأربعاء في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز. 

 

كيف ساهم مارسيل كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45

وساهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي في رحلة تتويج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 45، وذلك قبل رحيله عن الفريق وتولي عماد النحاس المهمة الفنية. 

وكانت مساهمة كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45، عن طريق قيادة الفريق في 19 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة مرة وحيدة اعتباريًّا بعد انسحاب الأهلي مع الزمالك في لقاء القمة.

وتوج النادي الأهلي، بلقب الدوري المصري، بعدما اكتسح نظيره فاركو بسداسية  نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

أرقام الأهلي في الدوري هذا الموسم بعد التتويج بلقب الـ45

وخلال مشوار النادي الأهلي في بطولة  الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم نجح الأحمر في الحصول على 58 نقطة، حيث خاض 25 مباراة، استطاع تحقيق الفوز خلالها في 17 مباراة وتعادل في 7 بينما خسر في مباراة واحدة اعتباريا كانت أمام الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة.

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