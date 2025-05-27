الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

موقف ميشيل يانكون من العمل في قطاع ناشئي الأهلي

ميشيل يانكون
ميشيل يانكون

كشف مصدر داخل الأهلي عن موقف البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمي الفريق الأول من العمل في قطاع الناشئين بالنادي في ظل رحيله المنتظر عن الفريق الأول، وذلك نظرا لتولي خوسيه ريفيرو تدريب الأحمر بجهاز بالكامل والذي يتضمن مدرب حراس مرمى. 

وقال المصدر إن برغم الخبرات الكبيرة التي يمتلكها يانكون، فإن إدارة النادي ترى أنه من الصعب تعيينه في قطاع الناشئين بسبب أنه يتقاضى راتبا كبيرا بالعملة الصعبة.

بالإضافة إلى أن مسؤولي الأهلي لا يرون حاجة ماسة إلى وجود خبرات أجنبية في تدريب حراس مرمى فرق الناشئين، في الوقت الحالي. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو غدا في ختام منافسات دوري نايل. 

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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