الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة 49 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال غرب رفح

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”،  بأنه جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء، فيما وصل مستشفى الصليب الأحمر برفح 46 مصابا، إثر قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار استهدف مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات، غرب رفح.

العدوان على الضفة الغربية 


وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، في وقت سابق، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.


وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح غزة مستشفى الصليب الأحمر

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