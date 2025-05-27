الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: حشود من الفلسطينيين يقتحمون مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، باقتحام حشود من الفلسطينيين لأحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، انسحاب أفراد الشركة الأمريكية المعنية بتوزيع المساعدات في غزة بعد الاقتحام.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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