المكتب الإعلامي بغزة: صور المساعدات التي سربها الاحتلال من رفح مفبركة ومضللة

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي من: لم تدخل أي مساعدات إلى القطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزه:الاحتلال يواصل ممارسة التضليل وترويج الأكاذيب بشأن إدخال المساعدات

وأضاف: صور المساعدات التي قام الاحتلال بتسريبها من رفح مفبركة ومضللة.

إصابة طفل فلسطيني بالرصاص المطاطي

وأصيب طفل فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال اقتحام منطقة السوق وسط مدينة قلقيلية بـالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، سقوط 4 مصابين بالرصاص الحي والمطاطي و15 مصابا بالاختناق خلال الاقتحام المستمر لـ نابلس.

وأفادت وكالة الأونروا، بأن هناك 6 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة تعمل داخل مراكز الإيواء وخارجها بسبب القصف المستمر.

وأوضحت الوكالة أن المستلزمات الطبية الأساسية شحيحة للغاية وهناك حاجة ماسة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة دون عوائق.

كما أدانت الوكالة اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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