الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

السعودية: 1,102,469 حاج من خارج المملكة حتى أمس

الحجاج، فيتو
الحجاج، فيتو

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بلغ 1,102,469 حاج، حتى نهاية يوم أمس الإثنين، منهم 1,044,341 حاج عبر المنافذ الجوية، و53,850 حاج عبر المنافذ البرية، و4,278 حاجّ عبر المنافذ البحرية.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

 

ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

ومنذ قليل، أعلنت المحكمة العليا في السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا ليكون الجمعة الموافق 6 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

 

تكليف الدكتور صالح بن حميد بإلقاء خطبة عرفة

فى ذات السياق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تولي الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، إلقاء خطبة عرفة لحج هذا العام.

وحسب موقع "العربية نت" السعودي، ولد صالح بن حميد، في بريدة التابعة لمحافظة القصيم، سنة 1369هـ ودرس الثانوية العامة في مكة المكرمة، ثم درجة البكالوريوس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عندما كانت تابعة لوزارة المعارف، ونالها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك في عام 1392.

وحصل صالح بن حميد، على درجة الماجستير من  جامعة أم القرى عام 1396هـ، ثم نال درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الجامعة عام 1402هـ. عمل معيدًا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ثم محاضرًا في نفس الجامعة ثم أستاذ مسـاعد إلى أن أصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد الإسلامي في نفس الجامعة.

ويعد صالح بن حميد، أول حاصل على درجة الدكتوراة يُعين إمامًا في المسجد الحرام، ولاحقًا عُين نائبًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم عضوًا في مجلس الشورى بين عامي 1414- 1421هـ، وفي عام 1421هـ عُين رئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

وفي 24 ذو القعدة 1422هـ صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى، وفي 19 صفر 1430هـ عُين رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء. وفي 24/ 4 / 1433هـ، وبناء على طلبه، أُعفي من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وعُين مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

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ضيوف الرحمن السعودية الحج الحجاج موسم الحج

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