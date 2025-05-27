السعودية تعلن ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير

أفادت شبكة «العربية»، في نبأ عاجل لها، ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير.

تكليف الدكتور صالح بن حميد بإلقاء خطبة عرفة

فى ذات السياق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تولي الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، إلقاء خطبة عرفة لحج هذا العام.

وحسب موقع "العربية نت" السعودي، ولد صالح بن حميد، في بريدة التابعة لمحافظة القصيم، سنة 1369هـ ودرس الثانوية العامة في مكة المكرمة، ثم درجة البكالوريوس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عندما كانت تابعة لوزارة المعارف، ونالها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك في عام 1392.

وحصل صالح بن حميد، على درجة الماجستير من جامعة أم القرى عام 1396هـ، ثم نال درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الجامعة عام 1402هـ. عمل معيدًا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ثم محاضرًا في نفس الجامعة ثم أستاذ مسـاعد إلى أن أصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد الإسلامي في نفس الجامعة.

ويعد صالح بن حميد، أول حاصل على درجة الدكتوراة يُعين إمامًا في المسجد الحرام، ولاحقًا عُين نائبًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم عضوًا في مجلس الشورى بين عامي 1414- 1421هـ، وفي عام 1421هـ عُين رئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفي 24 ذو القعدة 1422هـ صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى، وفي 19 صفر 1430هـ عُين رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء. وفي 24/ 4 / 1433هـ، وبناء على طلبه، أُعفي من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وعُين مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

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