بين مشيرة وآية.. كائنات سجينة ومحافظ غائب!

الفنانة فيدرا تدخل على خط الأزمة وتعلّق على ما جرى من الفنانة آية سماحة والفنانة مشيرة إسماعيل.. ونقابة الممثلين ستجتمع للبحث في إلغاء تصريح تمثيل آية سماحة التي اعتذرت بالفعل لمشيرة إسماعيل، والأخيرة رفضت الاعتذار!



هذا مختصر آخر أنباء الأزمة التي اشتعلت قبل يومين، ويمكن تلخيصها لمن لا يعرف القصة، أو يعرفها من زاوية واحدة، ونقول: اكتشفت الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل أن مستشفى للحيوانات الأليفة يمارس نشاطه في العمارة التي تسكن فيها بمصر الجديدة..

أبلغت الأجهزة المختصة، وبعد أكثر من بلاغ، آخرها كان فيما يبدو استغاثة على التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى وصول رجال الطب البيطري الذين أغلقوا المستشفى أو العيادة، وكما يقول مديرها، دون تفاهم، وبالتالي دون مهلة لا للطعن على القرار والتظلُّم منه، ولا لإخراج ونقل ما بها من حيوانات أليفة!

الإجراء استفز الفنانة الشابة آية سماحة التي اندفعت تهاجم إجراءات الطب البيطري التي لم ترحم الحيوانات المسكينة، وهو ما يُحسب لها.. لكنها أثناء ذلك هاجمت مشيرة إسماعيل بإسقاطات على حجابها واعتزالها، دون مراعاة تاريخها وإسمها.. وهو ما يُحسب عليها.. ثم اشتعل الموقف!



لو انتظرنا بضعة أيام، ربما تدخلت نقابات مصر كلها.. وأحسنت آية بالاعتذار، وأحسنت نقابة الممثلين بالتدخل للتحقيق في الأمر، بما يقطع الطريق على المتصيّدين في الماء العكر، ويؤكد تفاعلها الفوري مع ما يخص أبناء المهنة..

ومع ذلك.. ورغم ذلك.. لا حس ولا خبر من الأجهزة المختصة عن أصل الموضوع.. عن صلب الموضوع.. عن كل الموضوع الذي لا نعرف فيه مصير كائنات أليفة هي عهدة بين أيدي المجتمع كله، ولا ذنب لها فيما يجري، ولم يقل مسئول واحد في بيان واحد، أو في نصف بيان.. أو ربع بيان.. أو تصريح.. أو بوست.. أو تويتة.. طيب إشارة.. أو حتى غمزة عين قد يُفهم منها أي شيء!

لكن ولا أي شيء! فهل العيادة البيطرية مرخّصة أم لا؟! وإن كانت مرخّصة، فلماذا أُغلقت؟! وإن كانت تخالف شروط التراخيص، فكيف مُنحت ترخيصًا؟! وإن كانت لا تخالف، فكيف ولماذا أُغلقت؟!



تخيّلوا في مجتمع متحضّر كـ مصر الجديدة، لم يتحرّك أحد لإنقاذ عشرات الكائنات الحيّة؟! بل تردّد أن طبيب العيادة حذر رجال الطب البيطري من أن هذه الكائنات ستموت.. فرد: تموت.. مش مهم! وهو رد يستحق تحقيقًا منفردًا -إن صح- لنعرف عقلية بعض العاملين في الطب البيطري.. هذا إن كان لديهم -إن صح الادعاء- عقل من الأساس!



الحادث ضد الإنسانية.. ويسيء لسمعة شعبنا، وعلى خلاف الحقيقة في التعامل مع حوادث كتلك، ومع الكائنات الضعيفة التي خلقها الله لتجد الرعاية طالما تعيش بين البشر.. ولم تجد حتى اللحظة من يدافع أو يسأل عنها، ولذلك علينا أن نسأل: أين رئيس الحي، والتراخيص تخصه؟! وأين مدير مديرية الطب البيطري، والحادث يخصه؟! وأين المحافظ.. وكل ما جرى يخصه؟! لا نعرف.. لا أحد يعرف!

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