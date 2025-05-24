فواكه اليوم الواحد!

شجعتنا ردود الأفعال الشعبية على مقال فواكه وزير الزراعة، والذي ختمناه باقتراحات نراها مفيدة في حل أزمة ارتفاع أسعار الفاكهة، نقول: شجعنا ذلك لاستكمال الحوار حول الأزمة باقتراح أخير، أو قل إضافي، لحلها..

وهو إشراف وزارة الزراعة -مع وزارة التموين وبالاستفادة من تجربتها- على إقامة معارض للفاكهة أو حتى للخضروات والفاكهة معًا، تستمر ليوم واحد، تسمح بتوفير القدرة لفئات عديدة من شراء فواكه الموسم!



الاقتراح جاد جدًا.. يمكن لأسر عديدة، مع سعر معقول وأمام فرصة ليوم واحد فقط، أن تحصل على مخزونها من الفواكه لمدة أسبوع مثلًا.. والأسبوع يكفي لتلبية الإلحاح العائلي على شراء سلع موسمية.. بمعنى أنه سيلبي رغبة الناس في حقها الطبيعي لتناول سلعة أساسية، وليس بالضرورة الأسبوع التالي أن تتناولها إذا لأسعار السوق..

وعند هذه النقطة نقول إن من أهداف مثل هذه المعارض ليس فقط توفير السلع داخل حيز المعرض فقط، إنما المعارض ذاتها وسيلة للتأثير على سعر السوق وبالتالي انخفاضه، فيستفيد منه من لا يقدر على الذهاب للمعارض.. وهكذا!



المعارض -يا سادة- تختصر مراحل وسيطة وحلقات بينية تقف بين المزارع والمستهلك.. وبالتالي تختصر أرباحًا لهذه الحلقات لا علاقة لها بكلفة إنتاج السلعة نفسها.. وبالتالي لا يمكن التحجج بارتفاع تكاليف الإنتاج! اللهم بلغنا..

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