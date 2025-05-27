74612 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية أمام 223 لجنة بمحافظة الشرقية

صرح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2025 بكافة تخصصاتها صناعي، تجاري، زراعي، مزدوج علي مستوي 20 إدارة تعليمية

توجيهات وزير التربية والتعليم

وجاء ذلك خلال تفقد رمضان لانضباط وانتظام سير العمل بلجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية التجارية قطاع الزقازيق ومركز توزيع الأسئلة لامتحان دبلوم المدارس الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية

وأوضح امحمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان يوم السبت الموافق 29 /5 / 2025 هو بدايةانطلاق الامتحانات التحريرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 / 6 / 2025 م حسب الجدول المقرر والمعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الدبلومات الفنية بتخصصاتها المختلفة بلغ 74612 الف طالب وطالبة موزعين علي عدد 223 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

المهندس حازم الأشمونى

وأضاف وكيل أول الوزارة ان المهندس حازم الأشموني"محافظ الشرقية" يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية مشيرا ان جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض باللجان حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات،

وشدد محمد رمضان وكيل أول الوزارة علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري وزير التربية والتعليم رقم 22 الصادر بتاريخ 25 مايو 2023 وعلي توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة. والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر

استعداد تام لاستقبال الطلاب الخميس القادم

وأكد رمضان أنه اطمئن علي جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب يوم الخميس القادم حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف السادة مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة وجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب

التنسيق مع مديرية الصحة

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت وكذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

توفير كل سبل الراحة

كما أطمئن علي تجهيزات الاستراحات وعددها 41 استراحة وشدد علي توفير كل سبل الراحة لاستقبال السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لإعمال امتحانات الدبلومات الفنية قطاع الزقازيق

إرسال تقرير يومى عن سير الامتحانات

مؤكدا على مواصلة المتابعة المستمرة من قبل السادة مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية كما شددعلي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة

تعليمات مشددة لمديرى الإدارات التعليمية

وأضاف وكيل اول الوزارة أنه أصدر توجيهات و تعليمات مشددة لدي مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الامتحانية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات

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