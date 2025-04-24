وكيل تعليم الشرقية يوجه بإعادة بناء مدرسة قرية ابن العاص بالتنسيق مع الأبنية التعليمية

أكد محمد غريب مدير مديرية التعليم بالشرقية، أن ملف المدارس التي صدرت لها قرارات إزالة في محافظة الشرقية داخل القرى والمراكز يتم التنسيق بشكل كبير مع هيئة الأبنية التعليمية لبدء أعمال البناء فيها.

هيئة الأبنية التعليمية

وقال محمد غريب مدير المديرية، إنه بشأن مدرسة ابن العاص تم التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية، وجارٍ المتابعة في بنائها استجابة لمطالب الأهالي في القرية.

جولة لوزير التربية والتعليم بالشرقية

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن قيام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الشرقية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.

ضبط العملية التعليمية

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضبط العملية التعليمية وحرصا على تقديم خدمات تعليمية مميزة للطلاب ودعم تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية فإنه يتعين التنبيه على ما يأتي:

- تواجد كافة القيادات بالمدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية

- حث الطلاب على المواظبة والحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الإيجابية والتحفيز الإيجابي المستمر لهم

- الاهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلى المعدلات المطلوبة من مستويات الطلاب الدراسية.

- الرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم إعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانونى

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