السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

تستعد المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1446 هـجريًا.

المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

أفادت وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس"، الأحد، أن المحكمة العليا فى المملكة دعت المواطنين بجميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ 29 من ذي القعدة.

وقال بيان المحكمة العليا السعودية، إن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 29 / 4 / 2025، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء، حسب تقويم أم القرى.

وتابعت: ترجو المحكمة العليا ممّن يرى هلال ذي الحجة بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، كما تأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

تكليف الدكتور صالح بن حميد بإلقاء خطبة عرفة

فى ذات السياق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تولي الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، إلقاء خطبة عرفة لحج هذا العام.

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