مافيا الحج والعمرة!.. وحدة لمكافحة الكيانات السياحية الوهمية.. وتحركات رسمية لمنع سيناريو العام الماضي

لتفادى سلبيات الموسم الماضي، الذى شهد سفر أعداد كبيرة من المواطنين تجاوزت 100 ألف شخص باستخدام تأشيرات مخالفة، خصوصًا تأشيرات الزيارة، والتى تسببت فى وفاة عدد كبير منهم بسبب تعرضهم لضربات الشمس، وعدم وجود أماكن أو خيام مخصصة لهم فى المشاعر المقدسة بمِنى وعرفات، قامت وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع السلطات السعودية منذ نحو أربعة أشهر، باتخاذ إجراءات لمواجهة مافيا الحج غير النظامي، ومنع سفر حاملى التأشيرات غير المخصصة للحج.

وزير السياحة والآثار شريف فتحى أكد أن الوزارة ملتزمة بحماية الحجاج المسافرين عبر الكيانات الشرعية والمعتمدة، مشيرًا إلى التنسيق الجارى مع غرفة شركات السياحة لتنظيم سفر الحجاج بالطرق الرسمية، وضمان حصولهم على الخدمات المنصوص عليها ضمن ضوابط موسم الحج، إلى جانب تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين.

من جانبه، قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، شكّلت وحدة خاصة لمحاربة الكيانات غير الشرعية التى تعمل دون تصاريح، لا سيما فى تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والسياحة الدينية، خصوصًا ما يتعلق برحلات الحج والعمرة.

وأضاف عبد العال أن الاتحاد، بالتعاون مع وزارة المالية، شكّل لجنة لتحويل الكيانات غير القانونية إلى نيابة الأموال العامة، لضمان استعادة الدولة لحقوقها، والعمل على تقنين أوضاع هذه الكيانات بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة السياحية المختلفة.

وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة أطلقت حملة موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الحج غير الرسمي، وتجنب الطرق غير الشرعية للسفر إلى الحج والعمرة، وتتضمن الحملة رسائل دينية وصحية ومجتمعية، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والدعاة والإعلاميين والمؤثرين، لتوضيح مخاطر الحج غير النظامى وآثاره السلبية، والموقف الشرعى منه.

من جهته، أكد ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن المملكة العربية السعودية بدأت مبكرًا، على خلاف المواسم السابقة، فى اتخاذ إجراءات استقبال حجاج بيت الله الحرام، ومنعت دخول غير حاملى التأشيرات الرسمية المخصصة لموسم الحج، وقد حددت وزارة الحج والعمرة السعودية آخر موعد لدخول المعتمرين فى 12 أبريل الماضي، وآخر موعد لخروجهم فى 29 من الشهر ذاته، فى خطوة تهدف إلى تجنب تكرار مشكلات المواسم السابقة.

وأضاف سلطان أن السلطات السعودية أصدرت توجيهًا لشركات الطيران بمنع دخول أى مسافر يحمل تأشيرة زيارة، اعتبارًا من الأول من شهر ذى القعدة، مع اشتراط حصول المقيمين داخل المملكة على تصريح رسمى لدخول مكة المكرمة، يحدد سبب الدخول، سواء للعمل أو الحج، كما أصدرت تعليمات لتنظيم دخول مواطنى دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إحكام السيطرة على حركة الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن السلطات السعودية أعلنت فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودى على كل من يضبط وهو يؤدى أو يحاول أداء الحج دون تصريح، وكذلك على حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها فى حال محاولتهم دخول مكة أو البقاء فيها من الأول من ذى القعدة حتى نهاية يوم 14 من ذى الحجة.

كما أوضح أن هناك غرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودى على من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص بهدف أداء فريضة الحج بدون تصريح، أو محاولة الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وتطبق الغرامات بعدد الأشخاص الذين صدرت لهم هذه التأشيرات وتم استخدامهم لأداء الحج.

وتابع أن السلطات السعودية قررت كذلك فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودى على كل من يقوم بنقل حاملى تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم إلى مكة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة من الأول من ذى القعدة حتى نهاية يوم 14 من ذى الحجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.