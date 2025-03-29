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خارج الحدود

السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شهر شوال، فيتو
هلال شهر شوال، فيتو

أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم السبت، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون الأحد  أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك 

وبدأت المراصد الفلكية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في تحري رؤية هلال شهر شوال.

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و وجهت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم السبت المقبل.

رؤية الهلال بالعين المجردة

ودعت المحكمة العليا، في بيان لها، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

 التعاون على البر والتقوى

وعبرت المحكمة، عن أملها بمن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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