أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم السبت، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

وبدأت المراصد الفلكية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في تحري رؤية هلال شهر شوال.

و وجهت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم السبت المقبل.

رؤية الهلال بالعين المجردة

ودعت المحكمة العليا، في بيان لها، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

التعاون على البر والتقوى

وعبرت المحكمة، عن أملها بمن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.