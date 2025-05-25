الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

السعودية تدعو لتحري هلال ذى الحجة الثلاثاء وتكلف صالح بن حميد بخطبة عرفة

الدكتور صالح بن حميد،
الدكتور صالح بن حميد، فيتو

أفادت وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن المحكمة العليا فى المملكة دعت المواطنين بجميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الـ 29 من ذي القعدة.

المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

وقال بيان المحكمة العليا السعودية، إن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 29 / 4 / 2025، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء، حسب تقويم أم القرى.

هلال ذى الحجة، فيتو
هلال ذى الحجة، فيتو

وتابعت: ترجو المحكمة العليا ممّن يرى هلال ذي الحجة بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، كما تأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

تكليف الدكتور صالح بن حميد بإلقاء خطبة عرفة

فى ذات السياق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تولي الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، إلقاء خطبة عرفة لحج هذا العام.

 

وحسب موقع "العربية نت" السعودي، ولد صالح بن حميد، في بريدة التابعة لمحافظة القصيم، سنة 1369هـ ودرس الثانوية العامة في مكة المكرمة، ثم درجة البكالوريوس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عندما كانت تابعة لوزارة المعارف، ونالها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك في عام 1392.

وحصل صالح بن حميد، على درجة الماجستير من  جامعة أم القرى عام 1396هـ، ثم نال درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الجامعة عام 1402هـ. عمل معيدًا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ثم محاضرًا في نفس الجامعة ثم أستاذ مسـاعد إلى أن أصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد الإسلامي في نفس الجامعة.

 

ويعد صالح بن حميد، أول حاصل على درجة الدكتوراة يُعين إمامًا في المسجد الحرام، ولاحقًا عُين نائبًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم عضوًا في مجلس الشورى بين عامي 1414- 1421هـ، وفي عام 1421هـ عُين رئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

 

وفي 24 ذو القعدة 1422هـ صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى، وفي 19 صفر 1430هـ عُين رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء. وفي 24/ 4 / 1433هـ، وبناء على طلبه، أُعفي من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وعُين مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

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