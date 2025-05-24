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موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى فلكيًا

عيد الاضحى المبارك،
عيد الاضحى المبارك، فيتو
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عيد الأضحى المبارك، أعلن الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظروف هلال ذي الحجة حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق  27 مايو" يوم الرؤية".

البحوث الفلكية: 29 أبريل غرة شهر ذو القعدة 1446 هـ

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موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

 ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم " يوم الرؤية "، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين "40: 49" دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين " 9: 59 "دقيقة.

موعد وقفة عرفات وفق الحسابات الفلكية

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيا يوم الأربعاء 28-5-2025 م وتكون وقفة عرفات العام 1446 هـ فلكيًا يوم الخميس 5 - 6 - 2025 م. 

موعد عيد الأضحى المبارك

ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا يوم الجمعة 6 - 6 - 2025 م. 

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