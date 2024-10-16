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فوائد الكاكاو الخام، يحسن الذاكرة والمزاج ويقوى المناعة ويحمي من أمراض القلب

الكاكاو الخام, فيتو
الكاكاو الخام, فيتو

فوائد الكاكاو الخام، الكاكاو الخام من المكونات الشهيرة التى تستخدم فى صناعة الشيكولاتة والكيك والمشروبات المختلفة، وله عشاق كثيرون.

وفوائد الكاكاو الخام، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

أهمية تناول الكاكاو الخام

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكاكاو الخام هو أحد المكونات الطبيعية التي تمتاز بفوائد صحية عديدة، وقد عُرف منذ قرون طويلة كمصدر للغذاء والطاقة، ويتم استخراج الكاكاو من حبوب شجرة الكاكاو، والتي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

فوائد الكاكاو الخام
فوائد الكاكاو الخام

فوائد الكاكاو الخام للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الكاكاو الخام:-

  • يحتوي الكاكاو الخام على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات هذه المركبات تلعب دور مهم في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • استهلاك الكاكاو يمكن أن يُساهم في تحسين صحة القلب، حيث يُمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تُساعد أيضًا على تحسين مرونة الأوعية الدموية.
  • يحتوي الكاكاو على مواد كيميائية مثل الثيوبرومين والسيروتونين، التي تساهم في تحسين المزاج وزيادة الشعور بالسعادة، لذلك، يُعتبر تناول الكاكاو الخام وسيلة طبيعية للتخفيف من القلق والاكتئاب.
  • الكاكاو يمكن أن يُساعد في تحسين الوظائف العقلية والذاكرة، والفلافونويدات قد تُعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُساهم في تحسين التركيز والانتباه.
  • يحتوي الكاكاو على مجموعة من المعادن المهمة، مثل الماغنيسيوم والحديد والزنك، هذه العناصر تلعب دور أساسي في دعم وظائف الجسم المختلفة، مثل تعزيز صحة العظام والمناعة.
  • رغم اعتقاد البعض أن الكاكاو قد يُسبب زيادة الوزن، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن يُساعد في التحكم في الوزن فمركبات الفلافونويدات قد تُعزز من معدل الأيض وتحسين عملية حرق الدهون.
  • يُساعد الكاكاو في تحسين صحة البشرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمُرطبة كما يُمكن أن يُعزز من نعومة البشرة ويُقلل من ظهور علامات الشيخوخة.

طرق تناول الكاكاو الخام

وتابع، بفضل فوائده المتعددة، يُعتبر الكاكاو الخام من الإضافات القيمة للنظام الغذائي، حيث يمكن استهلاكه بعدة طرق، مثل إضافته إلى المشروبات أو الأطعمة، ليكون جزءًا من نمط حياة صحي.

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