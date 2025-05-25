الاطروحات والإمارات!

أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات شمل أصولا وشركات عديدة ومتنوعة.. وفي هذا البرنامج تسعى الحكومة للحصول على أعلى سعر لبيع تلك الأصول والشركات.. وليس معروفا إذا كان يتم لعتبار المشترين ليس فقط على أساس أعلى سعر، وإنما تدخل اعتبارات أخرى مثل مراعاة استحواذ مستثمرين أو دولة على كمية مهمة من الأصول الوطنية التى نقوم ببيعها.



أقول ذلك بمناسبة ما تحفل به مواقع التواصل الاجتماعى حول أن معظم الأصول المصرية التى بيعت اشتراها رجال أعمال ينتمون للإمارات.. ولم يخرج علينا مسئول واحد من الحكومة ليقدم كشف حساب لبرنامج الطروحات، ويفسر لنا لماذا معظم المشترين من الإمارات تحديدا..

نعم نحن طلبنا من دول الخليج، السعودية والإمارات والكويت، استبدال ودائعها في البنك المركزى المصرى باستثمارات مباشرة، وكانت الإمارات في مقدمة دول الخليج التى استجابت لطلبنا، وحولت ودائعها إلى استثمارات في مشروع رأس الحكمة، ولكن فضلا عن هذا المشروع فإن رجال أعمال إماراتيين اشتروا اصولا متنوعة ومختلفة في مصر.



وإذا كان ذلك لاحظته مواقع التواصل الاجتماعى فهذا معناه أنه أمر اهتم به الرأي العام، ولذلك على الحكومة أن تفسر له ذلك وتجيب على أسئلته وتبدد مخاوفه أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.