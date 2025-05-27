الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظات

استمرار أعمال التدبيش والتبطين بترعة "خارفة" بأسيوط لتحسين جودة الري (صور)

حملة لتطهير الترع
حملة لتطهير الترع بأسيوط،فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطة وزارة الموارد المائية والري، لتطهير وتبطين الترع والمصارف، بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع

 وأشار محافظ أسيوط إلى دعمه الكامل لتلك الأعمال، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات أمام حملات التطهير والتبطين التي تستهدف ضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتغذية الأراضي الزراعية بالمياه بشكل عادل، مما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

 

 وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، بقيادة المهندس حاتم مختار، وبالتعاون مع الإدارة العامة للري برئاسة المهندس أبو العيون عرفات، تنفذ حاليًا حملة مكثفة لتطهير عدد من الترع والمصارف داخل المحافظة، شملت أعمال تطهير حجز أسيوط، وإزالة الحشائش من ترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى رفع الزوف والحيوانات النافقة من ترعة بهيج.

 وأضاف محافظ أسيوط أن الحملة تستخدم معدات الري الثقيلة مثل الكباش والصنادل والحفارات ذات الأذرع الطويلة، مع التحميل الفوري لمخلفات التطهير والتكريك على سيارات النقل المخصصة، والتخلص منها بطريقة آمنة حفاظًا على البيئة والصحة العامة، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية لضمان استمرار حركة المرور والمركبات بالمناطق المحيطة.

استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمراكز أسيوط

إزالة المخلفات وورد النيل من ترع أسيوط لضمان وصول المياه لنهايتها (صور)

 وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى متابعة أعمال التدبيش والتبطين الجارية بترعة "خارفة"، باستخدام الخرسانة والدبش لتحسين البنية التحتية لشبكة الري، ما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة وتوزيع المياه، ويعود بالنفع على الإنتاجية الزراعية وجودة الحياة في الريف المصري.

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