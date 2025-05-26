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محافظ أسيوط يشيد بتتويج فريق البترول للكرة الطائرة جلوس سيدات بوصافة الدوري

فريق بترول أسيوط
فريق بترول أسيوط سيدات، فيتو

أشاد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بالأداء البطولي لفريق بترول أسيوط للكرة الطائرة جلوس سيدات، بعد إحرازه المركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن ما حققنه اللاعبات يعد محطة مشرقة جديدة في مسيرة الرياضة النسائية بصعيد مصر.

حصول الفريق على الوصافة خلف فريق الشرقية للدخان 

وأكد محافظ أسيوط أن هذا التتويج هو ثمرة جهود متواصلة وتدريب جاد وإصرار غير محدود، في ظل منافسة قوية مع نخبة من أقوى الفرق، مشيرًا إلى أن حصول الفريق على الوصافة خلف فريق الشرقية للدخان يمثل إنجازًا نوعيًا يجسد روح التحدي لدى لاعبات الفريق، ويدل على حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية بين السيدات وذوي الهمم.

 

كما أشاد محافظ أسيوط بدور مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، في احتضان المواهب وتقديم الرعاية المستمرة للفرق، داعيًا إلى مواصلة العمل على ترسيخ ثقافة التميز الرياضي ورفع راية أسيوط في كافة المحافل.

 

ووجه المحافظ تحية تقدير لمجلس إدارة نادي بترول أسيوط وإدارة النشاط الرياضي بالنادي، مثمنًا جهودهم في بناء فريق قادر على المنافسة والتفوق، ومؤكدًا في الوقت ذاته على دعم المحافظة الكامل لكل الرياضيين الطموحين، عبر تهيئة بيئة محفزة تليق بإنجازاتهم وتطلعاتهم مشيرًا إلى التألق الفردي اللافت ضمن الفريق، حيث نالت اللاعبة رانيا صلاح الدين عبد العزيز لقب "أفضل إرسال"، بينما حصلت مها مختار على لقب "أفضل إعداد"، وهو ما يعكس تميز الفريق فنيًا وانضباطه تكتيكيًا.

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وتجدر الإشارة إلى أن فريق بترول أسيوط يضم كوكبة متميزة من اللاعبات هن: أسماء سيد محمد، رانيا صلاح الدين، هبة محمد أحمد، فاطمة مكرم، حنان بقطر خليل، شيماء محمد خضير، منجه فؤاد، سعدة سيد محمد، أمل سيد سويلم، زينب عدلي لملوم، مها مختار، أسماء عبد العال، تحت القيادة الفنية للكابتن ياسر أحمد زهران، والإدارية للكابتن عماد حلمي.

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