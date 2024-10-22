الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمراكز أسيوط

إزالة مخلفات الترع
إزالة مخلفات الترع بالبداري أسيوط، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على استمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بالقرى والنجوع الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية على مستوى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وعدم انتشار الأمراض. 

 

سرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة بعد رفع نواتج التطهير

 

ولفت محافظ أسيوط في تصريحات له إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة ومن بينها سرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة بعد رفع نواتج التطهير. 

 

تنظيم حملات توعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية

 

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على تنظيم المزيد من حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها لخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها.

 

تكثيف أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بقرية النواميس  


وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز قد قامت بتكثيف أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بقرية النواميس تحت إشراف حسين غريب رئيس القرية ومشاركة نواب المركز وإدارة المخلفات الصلبة بالمركز. 

 

انطلاق حملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بصدفا في أسيوط

رفع 500 طن نواتج تطهير الترع والمصارف في أسيوط

جاءت الحملة باستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركز ( لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية) لرفع كفاءة الطرق والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم انتشار الأمراض، وذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

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